العلية: أنتقد نهج التعامل مع المؤسسات الرقابية

صدر عن المدير العام لادارة المناقصات جان العلية ما يلي:

"نشرت احدى الصحف المحلية الصادرة اليوم في تاريخ 17-04-2021 كلاما منسوبا إلي يذكر جهة سياسية بالاسم في موضوع الصفقات العمومية. للتوضيح، أؤكد أنني انتقدت وأنتقد نهجا في التعامل مع الإدارة اللبنانية ومؤسساتها الرقابية، ولم أنتقد أي شخص لدوره السياسي، او اي جهة سياسية، ولا شأن لي في الموضوع السياسي لا من قريب ولا من بعيد".