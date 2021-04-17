لبنان

تيار بارز يتخوف من "الاتفاق التام" بين هؤلاء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-04-2021 | 08:45
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يبدي رئيس تيار سياسي بارز قلقه من "الاتفاق التام " بين ثلاثة من نوابه في ظل التململ الكبير الذي يعبرون عنه في جلساتهم الخاصة.

 

وقالت مصادر مطلعة ان هؤلاء النواب يناقشون خلال الاجتماعات الدورية  كل المواضيع المطروحة على جدول الاجتماع بوضوح تام، لكن  البيانات التي تصدر بعد الاجتماع لا تمت للنقاشات بصلة، لأن معظمها يكون معدا  سلفاً".

 

الا ان المصادر اكدت "انه لم يصدر عن هؤلاء النواب ما  يوحي بأنهم يرغبون بالانقلاب السياسي الفعلي والعملي، مشيرة الى "رئيس التيار يسعى لأبعادهم عن الانتخابات النيابية المقبلة."

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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