لبنان

"الاتراك رح يفلّو؟"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-04-2021 | 09:15
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يدور نقاش حاد داخل مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان بشأن لائحة المبالغ المستحقة على المؤسسة والتي تم رفعها الى مصرف لبنان، بين من يعتبر ان "المبالغ المطلوبة" مبالغ فيها ومن يرى ان الوفاء بالالتزامات السابقة بدفع المبالغ المستحقة بالدولار الاميركي امر واجب.

 

وفيما لم يتضح بعد مسار هذا النقاش وموقف مصرف لبنان من الدفع او عدمه، بدأ الحديث همسا عن اتجاه لانهاء عمل البواخر التركية لتوليد الطاقة، ودفع مستحقاتها بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي، على أن تغادر المياه اللبنانية فور انتهاء العقد معها في ايلول المقبل، في موازاة البحث عن مصادر اضافية لتعويض النقص في الطاقة الذي سيحدثه ترحيل البواخر، والمقّدر بـ(370 ميغاوات) من خلال صيانة معملي الزهراني ودير عمار وإعادة تشغيل بعض المعامل المتوقفة كمعمل بعلبك .

المصدر: لبنان 24

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