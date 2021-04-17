لبنان

استعدوا للموجة الحارة الاولى لهذا الموسم.. الحرارة 33 درجة والذروة في هذين اليومين

Lebanon 24
17-04-2021 | 09:03
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك انه تنشط حركة المناطق المدارية الصحراوية الممتدة من جنوب الجزائر حتى مصر والسودان وتنخفض قيَم الضغط الجوّي بسبب ثوران منخفض البحر الأحمر فوق مدار السرطان، فتتمدّد كتلة حارة، هي الاولى لهذا الموسم، نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وتتمركز فوق جنوب تركيا ولبنان وفلسطين وقبرص والأردن، ما يؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة لتلامس 33 درجة يوم الاثنين بخاصة على الساحل الجنوبي بينما تصل فوق سواحل فلسطين الى 36 درجة مئوية وفي البقاع 32  درجة.

 

طقس حار ينتظر لبنان اعتباراً من يوم السبت ولغاية يوم الثلاثاء وتبلغ الموجة المدارية ذروتها يومي الاحد والاثنين.

 

 

فيما شهد الاسبوع الاول من نيسان طقسا كانونياً، بارداً ومثلجاً، سوف ينقلب الطقس في الاسبوع الرابع الى صيفي بامتياز وحار.

 

كيف ستتوزع درجات الحرارة ليوم السبت التي سترتفع بمعدل 8 الى 9 درجات يوم الاثنين؟

على الساحل: 26 درجة  نهاراً و 17 ليلاً

في البقاع: 24 نهاراً و 13 ليلا

على الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 13 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 19 نهاراً و 06 ليلا

الرياح: متقلبة بين شمالية شرقية وشمالية، سرعتها بين 15 و 30 كم  في الساعة.

الضغط الجوّي: 1018hpa

الرطوبة: بين 50 و 60%

 

 

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