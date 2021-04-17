موسى: فلتبتعد يد السياسة عن القضاء

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب ميشال موسى عبر حسابه على "تويتر": "لا قيامة للوطن إلا بقضاء سليم، مستقل، متماسك.. فلتبتعد يد السياسة عن القضاء. وليبادر الحكماء في القضاء لتصحيح المسار رحمة للملتجئين للعدالة والقلقين عليها وعلى الوطن".