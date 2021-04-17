لبنان

منذ الخامسة فجرا ... قنابل مضيئة فوق تلة العباد في حولا

Lebanon 24
17-04-2021 | 09:37
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن العدو الاسرائيلي عمد ومنذ الخامسة فجرا الى إطلاق العديد من القنابل المضيئة فوق تلة العباد في حولا وفوق ما يسمى بـ"وادي هونين".
 
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لبنان

قنابل مضيئة

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