منذ الخامسة فجرا ... قنابل مضيئة فوق تلة العباد في حولا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن العدو الاسرائيلي عمد ومنذ الخامسة فجرا الى إطلاق العديد من القنابل المضيئة فوق تلة العباد في حولا وفوق ما يسمى بـ"وادي هونين".