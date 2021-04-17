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لبنان
انقلاب شاحنة "بيبسي" عند دوار عاليه بإتجاه بيروت (صور)
Lebanon 24
17-04-2021
|
09:42
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انقلبت شاحنة تابعة لـ"بيبسي" عند دوارعاليه بإتجاه بيروت، ما تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة.
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