24
o
بيروت
27
o
طرابلس
30
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحريري وروسيا... دعم سياسي منقوص!
علي منتش Ali Mantach
|
Lebanon 24
17-04-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصل الرئيس المكلف سعد الحريري على دعم سياسي اضافي من خلال زيارته الى روسيا بعد سلسلة زيارات قام بها الى عدد من الدول، لكن كل هذا الدعم يبقى ناقصاً اذا لم يتوج بدعم من المملكة العربية السعودية.
لكن زيارة روسيا لها معنى اخر، اذ انها العاصمة الوحيدة التي لا يدور الحريري في فلكها السياسي والتي أمنت له زيارة ودعما جديا.
جاءت زيارة الحريري الى روسيا بعد زيارة "حزب الله" اليها، لتؤكد ان الروس باتوا، وان بشكل محدود، جزء ا من اللعبة السياسية اللبنانية ولديهم بأقل تقدير رأيهم بالازمة اللبنانية وبطريقة حلها.
ووفق مصادر مطلعة فإن موسكو ترى ان الحريري هو المرشح الطبيعي لرئاسة الحكومة وهي تدعمه بشكل جدي ليكون في هذا المنصب، حتى انها تفضله على بعض حلفاء "حزب الله"..
لكن روسيا، وبحسب المصادر ذاتها، تعد، من خلال تواصلها مع القادة اللبنانيين، الارضية السياسية لزيادة فاعلية حراكها السياسي، ومن هنا يأتي استقبال الحريري الذي استمع الى نصائح مرتبطة بالعلاقات الاقليمية والوضع في سوريا وغيرها من القضايا.
وقالت المصادر ان الحريري استطاع من خلال زيارة روسيا، توجيه ضربة قاسية للعهد، اذ انه زار عاصمة كان من المفترض ان يزورها التيار الوطني الحر او رئيس الجمهورية ليكسر عزلته، واذ بالحريري هو الذي يحصل على دعمها.
واكدت المصادر انه في حال استمرت الازمة الحكومية من المرجح ان يكون لموسكو دور اكثر وضوحا في الساحة السياسية اللبنانية خصوصا اذا استمر التعثر الفرنسي في ايجاد حلول سريعة في السياسة والاقتصاد..
المصدر: خاص لبنان24
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
القاضية غادة عون ترابط في مكاتب مكتف للصيرفة ولم تغادر (صور)
Lebanon 24
القاضية غادة عون ترابط في مكاتب مكتف للصيرفة ولم تغادر (صور)
17:09 | 2021-04-16
16/04/2021 05:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لاقتحام غادة عون مبنى شركة "مكتف" للصيرفة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
القصة الكاملة لاقتحام غادة عون مبنى شركة "مكتف" للصيرفة.. هذا ما حصل
05:40 | 2021-04-17
17/04/2021 05:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية غادة عون
Lebanon 24
نهاية غادة عون
06:02 | 2021-04-17
17/04/2021 06:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب.. الكشف عن كنز لداعش (صور)
Lebanon 24
العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب.. الكشف عن كنز لداعش (صور)
16:17 | 2021-04-16
16/04/2021 04:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جوي لبيروت بين الـ1984 والـ2020.. شاهد كيف كانت وكيف أصبحت
Lebanon 24
فيديو جوي لبيروت بين الـ1984 والـ2020.. شاهد كيف كانت وكيف أصبحت
18:28 | 2021-04-16
16/04/2021 06:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantach
أيضاً في لبنان
13:30 | 2021-04-17
درويش: الصيغة السياسية خذلت الطائفة العلوية وغبنتها تعمدًّا
13:25 | 2021-04-17
الحراك المدني يعتصم أمام الخارجية احتجاجًا على انتهاك الحدود
13:19 | 2021-04-17
الجيش تسلم مواد غذائية مقدّمة من المملكة المغربية
13:00 | 2021-04-17
جنون الجمهورية... غادة عون تفتح قضاء على حسابها!
12:55 | 2021-04-17
للمتوجهين نحو المعاملتين الأحد...احذروا
12:54 | 2021-04-17
بزي للمسؤولين: للترفع عن الحسابات الضيقة وإعلان ولادة الحكومة
فيديو
كارثة تهدد سواحل العالم... المحيط يبتلع جزر المالديف! (صور وفيديو)
Lebanon 24
كارثة تهدد سواحل العالم... المحيط يبتلع جزر المالديف! (صور وفيديو)
12:00 | 2021-04-17
17/04/2021 13:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"مرسيديس" تغير "وجه" سيارتها الكهربائية وتزيل نجمتها الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
"مرسيديس" تغير "وجه" سيارتها الكهربائية وتزيل نجمتها الشهيرة (فيديو)
12:00 | 2021-04-17
17/04/2021 13:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إعصار مهول يمتد من سطح بحيرة إلى السماء! (فيديو)
Lebanon 24
إعصار مهول يمتد من سطح بحيرة إلى السماء! (فيديو)
23:00 | 2021-04-16
17/04/2021 13:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact