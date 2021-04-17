"ما حصل بالأمس لا يجب ان يمر مرور الكرام"... الفرزلي: القضاء يجب ان يعود ليلعب دوره

أشار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزإلى أنه لطالم اعتبر ان الجسم القضائي هو الضمانة لصحة البلد، ورأى أنه بالرغم من الأزمات التي اصابته كان القضاء دائما يبشر انه على قيد الحياة، وأكد أنه لا يزال ينبض والقضاء اللبناني كان اهم قضاء في الشرق الاوسط.

وقال الفرزلي لـ"صوت كل لبنان": "أنا اليوم مذهول بالذي حدث بالأمس، ولا اتصور انه كان ليحدث ببلد مثل لبنان، ويشعرنا بالقلق على الغد"، وأضاف: "هو عمل انقلابي وهو تصفية ممنهجة للدولة اللبنانية، وليعد كل الى موقعه الطبيعي وعلى مجلس القضاء الأعلى ان يتحرك". واعتبر أن "ما حصل بالأمس لا يجب ان يمر مرور الكرام والقضاء يجب ان يعود ليلعب دوره".

ولفت إلى أنه "عند تعميم الايجابية تخلق نوعا من الديناميكية الايجابية، ونحن اليوم نشهد عملية انقلابية على الدستور، والممارسات الحاصلة في تشكيل الحكومة غير دستورية". وشدد على أن "الرئيس المكلف سعد الحريري لديه الاستعداد للاتفاق، ولم يمر بلبنان مرحلة فيها السبب الداخلي العائق او المسهل لتشكيل الحكومة كما اليوم". وأكد أن "الحريري لن يحرج ليخرج، ونحن مع اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم تأجيلها حتى ليوم واحد".



وسأل الفرزلي: "الى من يعتقد ان انهيار الدولة أمر مطلوب علّنا نتجه الى مؤتمر دولي لانشاء فيديراليات نسأله اذا لم يصل الأمر الى النتيجة المطلوبة ماذا سيحل بالبلد؟"

وأضاف: "أنا مع رئيس الجمهورية ميشال عون في التدقيق الجنائي، ومال الناس يجب أن يكون مصانا، ولكن هذا المشروع قد يأخذ سنوات ولا يمكننا أن نوقف الحكومة لأجله"، وأشار إلى أنه "يمكن تأليف الحكومة مع عمل التدقيق الجنائي في نفس الوقت، والحكومة يجب أن تحصل بالأمس وليس اليوم".