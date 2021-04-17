لبنان

إشكال وتلاسن وإطلاق نار... هذا ما حصل فجر اليوم في الميناء (فيديو)

Lebanon 24
17-04-2021 | 10:36
A-
A+
Doc-P-813788-637542529113151313.jpg
Doc-P-813788-637542529113151313.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وقع اشكال فردي فجر اليوم بين عدد من الشبان و بين المدعو "أ.م.ح" في مدينة الميناء الكورنيش البحري بالقرب من مقهى اليمني.

وتطور الاشكال لاحقاً الى تلاسن بين الطرفين، وأقدم احدهم على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه "م.ح" وهو سوري الجنسية مما ادى الى اصابته بطلق ناري في رأسه، نُقل على اثرها المصاب الى المستشفى للعلاج فيما وصفت حالته بالحرجة.

وعلى الفور حضرت القوى الامنية والجيش الى المكان، وفُتح تحقيق بالحادثة، والعمل جاري على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.

إشكال وتلاسن وإطلاق نار فجر اليوم في الميناء في طرابلس#لبنان#lebanon24 pic.twitter.com/nqNVJQ5Bg3

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2021-04-17
13:25 | 2021-04-17
13:19 | 2021-04-17
13:00 | 2021-04-17
12:55 | 2021-04-17
12:54 | 2021-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website