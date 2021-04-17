إشكال وتلاسن وإطلاق نار... هذا ما حصل فجر اليوم في الميناء (فيديو)

وقع اشكال فردي فجر اليوم بين عدد من الشبان و بين المدعو "أ.م.ح" في مدينة الميناء الكورنيش البحري بالقرب من مقهى اليمني.



وتطور الاشكال لاحقاً الى تلاسن بين الطرفين، وأقدم احدهم على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه "م.ح" وهو سوري الجنسية مما ادى الى اصابته بطلق ناري في رأسه، نُقل على اثرها المصاب الى المستشفى للعلاج فيما وصفت حالته بالحرجة.

وعلى الفور حضرت القوى الامنية والجيش الى المكان، وفُتح تحقيق بالحادثة، والعمل جاري على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.

إشكال وتلاسن وإطلاق نار فجر اليوم في الميناء في طرابلس#لبنان#lebanon24 pic.twitter.com/nqNVJQ5Bg3