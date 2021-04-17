لبنان

باسيل: أي إصلاح نأمل إن لم يصلح القضاء؟

Lebanon 24
17-04-2021 | 10:47
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غرّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"إن الكلام عن الإصلاح ومكافحة الفساد لا معنى له إذا لم يكن هناك قضاء مستقل وجريء وفاعل؛ فالثورة الحقيقية هي ثورة القضاء النزيه الذي يلاحق قضايا الناس بوجه بعض القضاة الفاسدين الذين يخبّئون بعض الملفات ويقصّرون في بعضها ويعطّلون بعضها الآخر".

وأضاف باسيل: "أي إصلاح نأمل ان لم يصلح القضاء؟ على كل لبناني أن يحدّد موقفه بين من يريد الإصلاح لتقوم الدولة وتستعاد الأموال ومن يريد استمرار الفساد فيكون استمرار للانهيار. اين الاعلام والمجتمع المدني ووزيرة العدل والمجلس الاعلى للقضاء والقوى السياسية؟"

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