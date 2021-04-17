لبنان

عراجي: عملية التلقيح عن طريق الشركات الخاصة دخل بها عامل الربح غير المقبول

Lebanon 24
17-04-2021 | 11:36
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غرد النائب عاصم عراجي عبر تويتر بالقول: " عملية التلقيح عن طريق الشركات الخاصة دخل بها عامل الربح غير المقبول، نقابة الصيادلة والمحامين، تعاقدوا مع الشركة لتلقيح الأهل والأولاد وللاسف بدهم يدفعوا ٣٨$ كاش للفرد، مع 40 الف ليرة للابرة، و5000 عموله للبنك، هذه الارباح غير مقبولة من الشركات".
 
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