عراجي: عملية التلقيح عن طريق الشركات الخاصة دخل بها عامل الربح غير المقبول

غرد النائب عاصم عراجي عبر تويتر بالقول: " عملية التلقيح عن طريق الشركات الخاصة دخل بها عامل الربح غير المقبول، نقابة الصيادلة والمحامين، تعاقدوا مع الشركة لتلقيح الأهل والأولاد وللاسف بدهم يدفعوا ٣٨$ كاش للفرد، مع 40 الف ليرة للابرة، و5000 عموله للبنك، هذه الارباح غير مقبولة من الشركات".