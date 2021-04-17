لبنان

تحضروا إلى طقسٍ حرارته فوق معدلاتها الموسمية

Lebanon 24
17-04-2021 | 12:37
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتجاوز معدلاتها القصوى بحدود ال 9 درجات على الساحل، تنشط الرياح مع استمرار ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء مع انخفاض في نسبة الرطوبة وتكون المناطق الجنوبية الداخلية الاكثر تأثرا. وجاء في النشرة الاتي:

وطنية - الحال العامة: كتل هوائية حارة وجافة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من اليوم السبت، تكون محملة بغبار ومترافقة برياح خماسينية تبلغ ذروتها نهار الاثنين على لبنان، بحيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها القصوى لشهر نيسان بحدود العشر درجات.


- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم بسحب مرتفعة يتحول مساء الى غائم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة مع بقاء ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء. الأحد: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتجاوز معدلاتها القصوى بحدود ال 9 درجات على الساحل، تنشط الرياح مع استمرار ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء مع انخفاض في نسبة الرطوبة وتكون المناطق الجنوبية الداخلية الأكثر تأثرا. الإثنين: غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بحيث تتجاوز معدلاتها القصوى بحدود ال 10 درجات على الساحل خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع ازدياد نسبة الغبار في الأجواء ونسبة رطوبة منخفضة. الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة ورياح ناشطة مترافقة مع ازدياد في نسبة الرطوبة واحتمال لتساقط بعض الرذاذ المحلي وبدء انحسار الغبار من الاجواء اللبنانية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 29 درجة، في الداخل من 10 الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و65%.

- حال البحر: منخفض الموج الى مائج أحيانا. حرارة سطح الماء: 20°م.

- الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,05 ساعة غروب الشمس: 19,11
 
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