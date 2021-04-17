عبدالله: كنا حذرنا من انتقائية الملفات واستخدام القضاء في الكيدية السياسية

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر": "إنتقائية الملفات واستخدام بعض القضاء في إطار الكيدية السياسية، كنا حذرنا منه مرارا وتكرارا. سقطة البارحة، تعالج ضمن الأطر المؤسساتية القضائية، والتحقيق في التحويلات المشبوهة هو أيضا يجب أن يتم وفق القوانين والأصول الأجرائية. القضاء والمؤسسات الأمنية، هما الملاذ الأخير. بجب حمايتهما".