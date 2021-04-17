بتوجيه من دريان..دار الفتوى في طرابلس توزع حصصًا غذائية

وزعت دار الفتوى في طرابلس والشمال 3 آلاف و800 حصة غذائية في مدينة طرابلس، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بتوجيه من المفتي الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان، وبرعاية صندوق الزكاة في لبنان - المركز الرئيسي في بيروت.