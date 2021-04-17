لبنان

بتوجيه من دريان..دار الفتوى في طرابلس توزع حصصًا غذائية

Lebanon 24
17-04-2021 | 12:51
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وزعت دار الفتوى في طرابلس والشمال 3 آلاف و800 حصة غذائية في مدينة طرابلس، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بتوجيه من المفتي الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان، وبرعاية صندوق الزكاة في لبنان - المركز الرئيسي في بيروت.
المصدر: الوكالة الوطنية
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طرابلس

مواد غذائية

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