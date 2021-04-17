لبنان

حب الله: كفى نتباهى بأننا الأفضل

Lebanon 24
17-04-2021 | 13:41
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 غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله على "تويتر": "لن ينتصر لبنان حتى نفكك الدولة العميقة. التي عمقها من عمر لبنان. تسيطر عليها لويا جرغا مافيات سياسية طائفية لا تعرف الله. تتسلط. ليست كلها في السلطات الدستورية. تتقاتل على التاريخ والموهوب والموروث. ولا تأبه للمستقبل. وتتحايل بالمساواة والعلمانية. سلاحها طائفية وتجويع...وذخيرتها سذج أعمتهم العصبيات والتبعية. ذخيرتها سذج يبيعون انفسهم ويتقاتلون على فتات ما سرقوه للوردات اللويا جيرغا. كفى نتباهى بأننا أول من، وأفضل من، وأذكى من. الحقيقة: لن نفكك الدولة العميقة حتى نتخلص من عصبياتتا وطائفياتنا وتبعياتنا. ولن ينتصر لبنان حتى نغير ما في أنفسنا".
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