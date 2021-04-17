ألفا: ملتزمون تطبيق الآليات المعتمدة

نفت شركة "ألفا"، في بيان، ما ذكرته بعض وسائل الإعلام بأنها تريد "الاستحواذ على الأرقام المميزة بغية إعادة بيعها في السوق بدولارات طازجة"، مؤكدة أنها تلتزم "التزاما تاما تطبيق الآليات المعتمدة بما فيها المهل المحددة للدفع والصلاحية".