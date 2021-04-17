لبنان

ألفا: ملتزمون تطبيق الآليات المعتمدة

Lebanon 24
17-04-2021 | 14:18
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 نفت شركة "ألفا"، في بيان، ما ذكرته بعض وسائل الإعلام بأنها تريد "الاستحواذ على الأرقام المميزة بغية إعادة بيعها في السوق بدولارات طازجة"، مؤكدة أنها تلتزم "التزاما تاما تطبيق الآليات المعتمدة بما فيها المهل المحددة للدفع والصلاحية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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ألفا

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