لبنان

حزب الله في صيدا يهنىء السعودي ورؤساء بلديات بحلول رمضان

Lebanon 24
17-04-2021 | 14:24
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 جال وفد من "حزب الله" برئاسة المسؤول عن العلاقات في منطقة صيدا يوسف سلمان، على رؤساء بلديات المنطقة، مهنئا بحلول شهر رمضان المبارك. وشملت الجولة كفرحتى ورومين وحومين التحتا وبنعفول وعزة وقناريت والغازية وعنقون وزيتا واركي وحارة صيدا.

وأشار بيان إلى أن الوفد تناول النشاطات الاجتماعية والصحية التي تقوم بها البلديات للوقوف بجانب الأهالي، وشكر لرؤساء المجالس البلدية والأعضاء الجهود التي بذلوها منذ بداية أزمة كورونا.

وللمناسبة، زار المسؤول عن منطقة صيدا في الحزب الشيخ زيد ضاهر على رأس وفد، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي مهنئا بحلول رمضان المبارك وبشفائه من كورونا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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