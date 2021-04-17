توزيع مواد غذائية في جبيل

وزعت جمعية "من حقي الحياة" بالتعاون مع بنك الغذاء اللبناني وجمعية 200Empower Lebanon صندوق مواد غذائية في قضاء جبيل والمحيط، من ضمن رسالتها الإنسانية التي تقوم بها في دعم العائلات التي تمر بأزمة بسبب الضائقة الاقتصادية التي تعصف بلبنان.