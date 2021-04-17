لبنان

توزيع مواد غذائية في جبيل

Lebanon 24
17-04-2021 | 15:19
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وزعت جمعية "من حقي الحياة" بالتعاون مع بنك الغذاء اللبناني وجمعية 200Empower Lebanon صندوق مواد غذائية في قضاء جبيل والمحيط، من ضمن رسالتها الإنسانية التي تقوم بها في دعم العائلات التي تمر بأزمة بسبب الضائقة الاقتصادية التي تعصف بلبنان.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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