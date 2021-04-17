التجمع الطبي: هل يحرم 10% من الأطباء من عدم المشاركة في الاقتراع؟

استغرب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني البروفسور رائف رضا "الرسائل المتناقضة من قبل نقابة الاطباء خاصة بعد إرسال الكتاب رقم 1194 تاريخ31/3/2021 إلى مجلس الدفاع الاعلى والتي تطلب منه إمكانية إجراء الانتخابات في 23 أيار المقبل، حيث أرسلت النقابة كتابا آخر تدعي فيه أن 90 % من الأطباء قد تلقحوا فيأتي الجواب بنعم"، سائلا "ما مصير ال 10% ممن لم يتلقوا اللقاح فهل تمنعهم من الانتخاب مما يدل على أن ثمة تردد في توضيح الأمور".وختم: "من حقنا أن نسأل أين دور لجنة الاستشارات القانونية في النقابة لتوضيح الأمور من الاساس مما يخفي موضوع تمرير براءة الذمة المالية المتنازع عليها بين الأطباء وهل يحرم 10% من الأطباء من عدم المشاركة في الاقتراع؟".