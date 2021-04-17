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لبنان
التجمع الطبي: هل يحرم 10% من الأطباء من عدم المشاركة في الاقتراع؟
Lebanon 24
17-04-2021
|
15:20
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استغرب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني البروفسور رائف رضا "الرسائل المتناقضة من قبل نقابة الاطباء خاصة بعد إرسال الكتاب رقم 1194 تاريخ31/3/2021 إلى مجلس الدفاع الاعلى والتي تطلب منه إمكانية إجراء الانتخابات في 23 أيار المقبل، حيث أرسلت النقابة كتابا آخر تدعي فيه أن 90 % من الأطباء قد تلقحوا فيأتي الجواب بنعم"، سائلا "ما مصير ال 10% ممن لم يتلقوا اللقاح فهل تمنعهم من الانتخاب مما يدل على أن ثمة تردد في توضيح الأمور".
وختم: "من حقنا أن نسأل أين دور لجنة الاستشارات القانونية في النقابة لتوضيح الأمور من الاساس مما يخفي موضوع تمرير براءة الذمة المالية المتنازع عليها بين الأطباء وهل يحرم 10% من الأطباء من عدم المشاركة في الاقتراع؟".
المصدر: الوكالة الوطنية
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