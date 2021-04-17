العثور على جثة شاب في أحراج المتين

عثر صباح اليوم على جثة الشاب ط. ي. ج في العقد الثالث من العمر من بلدة الجوار المتن في بلدة المتين، مطعونة بالسكاكين ومرمية في الاحراج، والتحقيقات جارية من قبل القوى الامنية، بناء على إشارة القضاء المختص، للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني.