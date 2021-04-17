لبنان

العثور على جثة شاب في أحراج المتين

Lebanon 24
17-04-2021 | 15:57
A-
A+
Doc-P-813897-637542719365259154.jpeg
Doc-P-813897-637542719365259154.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثر صباح اليوم على جثة الشاب ط. ي. ج في العقد الثالث من العمر من بلدة الجوار المتن في بلدة المتين، مطعونة بالسكاكين ومرمية في الاحراج، والتحقيقات جارية من قبل القوى الامنية، بناء على إشارة القضاء المختص، للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
أمّ تعترف بارتكاب جريمة بشعة: "قتلت أطفالي لحمايتهم"!
lebanon 24
17/04/2021 22:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مأساوية في بلد عربي.. يقتل شقيقه من أجل راتبه والهاتف
lebanon 24
17/04/2021 22:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة تفشعر لها الأبدان.. أب يذبح رضيعه ويمثل بجثته
lebanon 24
17/04/2021 22:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر.. نشر اعترافات مذيعة مشهورة ارتكبت جريمة قتل
lebanon 24
17/04/2021 22:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24

المتين

جريمة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:12 | 2021-04-17
20:55 | 2021-04-17
20:43 | 2021-04-17
20:39 | 2021-04-17
20:16 | 2021-04-17
19:49 | 2021-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website