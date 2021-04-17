القضاة عبود وسعد وعويدات طالبوا بإحالة القاضية عون الى التفتيش القضائي

تعقيباً على الإجتماع الطارىء الذي دعت اليه وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ظهر اليوم وذلك بالنظر لما آلت اليه الأوضاع القضائية في الآونة الأخيرة، علم "لبنان٢٤" من مصدر قضائي رفيع أن كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد أصروا على إحالة القاضية غادة عون الى التفتيش القضائي نظراً للمخالفات المسلكية التي ارتكبتها والتي مسّت بهيبة القضاء، إضافة الى تنفيذ قرار كف اليد بحذافيره.كما أشار المصدر القضائي الى أن وزيرة العدل لم تعطِ موقفاً واضحاً لا خلال الإجتماع ولا بعده.