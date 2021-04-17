جولة تفقدية للمدير العام للاقتصاد على عدد من تعاونيات صور

جال المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، يرافقه رئيس مصلحة الإقتصاد في الجنوب علي شكرون ومراقبون من الوزارة ودورية من مكتب أمن الدولة بالإضافة الى رئيس إتحاد بلديات صور حسن دبوق ونقيب القصابين طلال خضرا، على عدد من التعاونيات والإستهلاكيات في مدينة صور، حيث تفقد العديد منها وخصوصا موضوع الإسعار والسلع المدعومة، حيث اختتمها بزيارة مسلخ المدينة الذي أعيد العمل به منذ يومين تقريبا، بفضل جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري.ورحب دبوق بأبو حيدر والوفد المرافق، وقال: "إن الزيارة أكثر من رمزية حيث شملت التدقيق في الأسعار على طول المحال والتعاونيات التي شملتها الجولة التفقدية، والتي من شأنها حماية المستهلك وإيصال الحق الى أصحابه وأن تصل السلع المدعومة إلى من يستحقها".وختم دبوق: "الامور تتطلب قرارا ومتابعة، وهذا ما حصل بخصوص مسلخ صور الذي أعيد العمل به بفضل متابعة حثيثة من الرئيس نبيه بري".ولفت أبو حيدر إلى أن "جولته اليوم تأتي ضمن الواجب في ظل العدد القليل لمراقبي حماية المستهلك حيث المواكبة من البلديات والقوى الأمنية لنكون في خدمة الناس خصوصا في ظل الوضع الإقتصادي المتردي".واذ شكر الأجهزة الأمنية لمواكبتها الجولات التفقدية، أمل في أن "ننتهي في أقرب فرصة وننتقل الى دعم المواطن بدل دعم السلع كي لا نستنفد لا نحن ولا الأجهزة الأمنية ولا البلديات".وختم ابو حيدر مشيرا الى أنه "لاحظ خلال جولته إرتفاعا لأسعار الخضار، حيث تم تسطير محضر ضبط بهذا الخصوص"، مؤكدا "الإلتزام بموضوع اللحوم ومراقبة المصدر والمستورد ومن يزود الملحمة به".