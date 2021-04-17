لبنان

شريم: لا أعرف غادة عون شخصيًّا لكني أعرف اللوبي السياسي المالي المتحكم بالبلاد

Lebanon 24
17-04-2021 | 16:06
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غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم عبر "تويتر": "أعرف ومن خلال تجربتي الحكومية أن أي مساس بملف مالي يعرض صاحبه لابشع أنواع الحملات، وما تعرضت له الحكومة يوم فتحت ملف التدقيق خير دليل، سواء أخطأت غادة_عون أم لم تخطىء، وأنا لا أعرفها شخصيا لكن الخطأ الاكبر يقع على عاتق القضاء بالقسم الاكبر منه الذي رضخ للوبي سياسي -مالي يتحكم بالبلاد".
المصدر: الوكالة الوطنية
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