شريم: لا أعرف غادة عون شخصيًّا لكني أعرف اللوبي السياسي المالي المتحكم بالبلاد

غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم عبر "تويتر": "أعرف ومن خلال تجربتي الحكومية أن أي مساس بملف مالي يعرض صاحبه لابشع أنواع الحملات، وما تعرضت له الحكومة يوم فتحت ملف التدقيق خير دليل، سواء أخطأت غادة_عون أم لم تخطىء، وأنا لا أعرفها شخصيا لكن الخطأ الاكبر يقع على عاتق القضاء بالقسم الاكبر منه الذي رضخ للوبي سياسي -مالي يتحكم بالبلاد".