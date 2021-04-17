لبنان

الأحدب: هذه ليست دولة وهذا ليس قضاء

Lebanon 24
17-04-2021 | 16:56
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غرد النائب السابق مصباح الاحدب عبر "تويتر": ‏"عندما اتفق رموز المافيا الحاكمة تحاصصوا البلد والقضاء، فظلموا وفبركوا الملفات وسجنوا كل من يعارضهم.
وعندما اختلفوا استعملوا ‎القضاء لتصفية حساباتهم وفق مصالحهم وحماية الفاسدين من جماعتهم.
هذه ليست دولة وهذا ليس قضاء، انما عصبة حاكمة فاسدة أينعت وحان وقت رحيلها".
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