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لبنان
الصراف: لن تقتلوا العدالة ما دام هناك قضاة كغادة عون
Lebanon 24
17-04-2021
|
16:58
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غرد الوزير السابق يعقوب الصراف عبر حسابه على "تويتر":
"39 سنة من النزاهة.. 39 سنة من العمل ولم يستطع الفساد المس بها، يا أيها الخائفون من القانون والهاربون من الحق، لن تقتلوا العدالة ما دام هناك قضاة كغادة عون".
المصدر: الوكالة الوطنية
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