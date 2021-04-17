الصراف: لن تقتلوا العدالة ما دام هناك قضاة كغادة عون

غرد الوزير السابق يعقوب الصراف عبر حسابه على "تويتر":

"39 سنة من النزاهة.. 39 سنة من العمل ولم يستطع الفساد المس بها، يا أيها الخائفون من القانون والهاربون من الحق، لن تقتلوا العدالة ما دام هناك قضاة كغادة عون".