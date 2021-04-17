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لبنان
وقفة احتجاجية على جسر جب جنين لهذا السبب
Lebanon 24
17-04-2021
|
17:18
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نفذ قطاع الشباب وهيئة قضاء البقاع الغربي في "التيار الوطني الحر" بعد ظهر اليوم، وقفة احتجاجية على جسر جب جنين، "اعتراضا على إهمال استكمال الجسر الذي بوشر العمل به منذ سنوات، والذي يتسبب بحوادث مؤسفة، ولحث المعنيين على رفع الغبن والحرمان عن المنطقة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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