لبنان

يتهجم على المارة وبحوزته سكين... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
17-04-2021 | 17:20
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بعد ورود معلومات عن تهجم احد الاشخاص على الماره وبحوزته سكين وذلك بالقرب من سكة القطار في محلة الميناء - طرابلس.

على الفور توجهت دورية من مخابرات الجيش الى المكان ليتبين ان الموقوف هو بحالة تعاطي وتم مصادرة السكين التي بحوزته و عثر بحوزته على سنسال ذهبي 

احيل بعدها مع المضبوطات الى الجهات المختصه لاجراء المقتضى القانوني بحقه وقد تبين لاحقاً ان الموقوف يدعى "ج.ج" هو مطلوب بعدة مذكرات اطلاق نار في اوقات سابق
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