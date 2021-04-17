يتهجم على المارة وبحوزته سكين... ماذا في التفاصيل؟

بعد ورود معلومات عن تهجم احد الاشخاص على الماره وبحوزته سكين وذلك بالقرب من سكة القطار في محلة الميناء - طرابلس.على الفور توجهت دورية من مخابرات الجيش الى المكان ليتبين ان الموقوف هو بحالة تعاطي وتم مصادرة السكين التي بحوزته و عثر بحوزته على سنسال ذهبياحيل بعدها مع المضبوطات الى الجهات المختصه لاجراء المقتضى القانوني بحقه وقد تبين لاحقاً ان الموقوف يدعى "ج.ج" هو مطلوب بعدة مذكرات اطلاق نار في اوقات سابق