لبنان

بلدية مشحا أعلنت تأمين حصص من اللحم المدعوم لأهالي البلدة

Lebanon 24
17-04-2021 | 17:22
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 أعلن رئيس بلدية مشحا طلال علوش، في بيان، أن "الإتصالات التي أجرتها بلدية مشحا مع شركة ديب نخلة، واحمد نزار المصري قد أثمرت، وهم مشكورون مأجورون على تأمين حصة مشحا من اللحوم المدعومة لحوالى 8000 نسمة من أبناء البلدة و4500 من الاخوة السوريين طيلة شهر رمضان المبارك".

وأكد أنه "بعد تذليل العقبات جرى تأمين كمية من اللحوم المدعومة على أن يباع بالمفرق للمواطنين في الملاحم بالسعر الرسمي المدعوم، بين 42 و45 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد، وذلك وفقا لصيغة تم تحديدها من قبل البلدية وأصحاب الملاحم على أن تتم متابعتها من قبل شرطة البلدية بشكل دائم، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك".
المصدر: الوكالة الوطنية
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