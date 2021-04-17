توقيف 3 شبان من البداوي... وهذه هي الاسباب

تعقيباً على حادثة اطلاق النار التي اصيب خلالها الشاب "م.ح" بطلق ناري في رأسه، فجر اليوم في مدينة الميناء على الكورنيش البحري بالقرب من مقهى "اليمني" اثناء خلاف وقع بين "م.ح" وعدد من الشبان، لينقل بعدها المصاب بحالة حرجه الى المستشفى وفرار مطلقي النار.أفادت مصادر "لبنان24" أن دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اوقفت 3 شبان في منطقة البداوي - طرابلس للاشتباه بضولوعهم في حادثة اطلاق النار.