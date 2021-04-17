أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، وصول الشحنة العاشرة من لقاح فايزر إلى لبنان، وتحتوي على 47970 لقاحا. وبذلك يكون لبنان قد تسلم حتى الآن 391950 لقاحا من فايزر.



وتذكر الوزارة بأن العدد التفصيلي اليومي والتراكمي للذين حصلوا على اللقاح، ينشر يوميا في التقرير اليومي عن كورونا الصادر عن وزارة الصحة العامة.