نائب "حزب الله" يعلق على تصريحات هيل.. هذا ما قاله

علق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي، في تصريح، على كلام وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دايفيد هيل، قائلا: "قرعت آذاننا تصريحات المندوب الأميركي دايفد هيل التي كرر فيها أسطوانته الممجوجة المليئة بالافتراءات والحقد بسبب نجاح حزب الله في بناء قوة ردع ودفاع وتحرير تصون لبنان وتحمي سيادته وتحرر أرضه".

وأضاف: "لقد اعتدنا على هيل وغيره من المسؤولين الأميركيين الذين كلما افتقدوا للحجة والمنطق، لجأوا إلى توجيه الاتهامات الباطلة، عديمة الأساس والافتراءات، المضللة، التي لم تعد تنطلي على أحد بعد أن كشفت إدارته عن موازنات بمئات ملايين الدولارات أنفقت لتشويه صورة حزب الله ومقاومته دونما طائل".

وتابع: "إن من يسمع تصريحات هيل يدرك حجم التدخل الأميركي الفاضح والمدان في الشؤون اللبنانية، فهو وإدارته يعتمدان منطقا متغطرسا يعطي لنفسه الحق في التدخل في شؤوننا الداخلية بشكل سافر، ويمارس التحريض والافتراء ضد أقدس وأشرف وأنبل ظاهرة حفظت لبنان ودولته وأرضه وشعبه خلافا للرغبة الحقيقية لواشنطن وحليفها الكيان الصهيوني".

وأردف: "إن إدارة بلادك مستر هيل هي التي زودت وتزود عدو لبنان الكيان الصهيوني بكل أنواع الأسلحة المتطورة والفتاكة التي قتلت وتقتل عشرات الآلاف من أبناء الشعب اللبناني، ودمرت بناه التحتية على مدى عقود من الزمن، وهي الإدارة نفسها التي تكفلت بمنع أي إدانة أو اجراءات عقابية بحقه في المحافل الدولية".

وختم الموسوي: "إن كلام هيل مردود عليه، وهو نفسه يعلم خواء ادعاءاته وإفلاسها الكامل، لكنه لا يني يرددها تنفيذا لاستراتيجية أميركية ثابته لمعاداة وتشويه ومحاولة وأد أي مقاومة ناجحة لمشروعها الاستعماري في المنطقة ولبنان والعالم".