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لبنان
الخليل: العهد يضع شروطا تعجيزية لتشكيل حكومة إنقاذية
Lebanon 24
17-04-2021
|
20:16
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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل أن "العهد يزداد تعنتا ويضع شروطا تعجيزية لتأليف حكومة مهمة إنقاذية بكامل الصلاحيات".
وقال خلال زيارة قام بها وزير الزراعة عباس مرتضى لدارته في زغلة حاصبيا، بعد افتتاح مشروع زراعي في بلدة راشيا الفخار: "على رغم النداءات المتكررة في المجتمعين الغربي والدولي، وعلى رغم ما كان اتفق عليه بما يدعى مبادرة ماكرون، ووجود مبادرة صالحة لاستعمالها قدمها الرئيس (نبيه) بري ليتمكن لبنان من تأمين المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي والدول المانحة، نجد العهد يرفع البطاقة الحمراء في وجه كل محاولة لتنازله في تبني تسوية سياسية لإنقاذ اللبنانيين وانتشال لبنان من مستنقع الانحدار الرهيب لاوضاعه الاقتصادية والمالية".
وأضاف: "لبنان مهدد اليوم بانفجار قد يزيل الكيان برمته. كما نوه بمواقف وزير الزراعة في الدفاع عن قطاع الزراعة وعن المزارعين وخصوصا مع مطالب أبناء منطقة حاصبيا، لا سيما لناحية التأكيد على ضمانة المنشأ اللبناني لزيت الزيتون والتأكيد على جودته العالية"، مشيرا الى أن "دعم الدولة المباشر لزيت الزيتون الفاخر لم نر منه شيئا في حاصبيا، ولو في أدنى درجات الدعم لتضمن قدرة المزارع على العيش الكريم من انتاج زراعته". واستغرب "كيف تدعم الدولة مواسم الشمندر السكري والتبغ والقمح، بينما زيت الزيتون لا يحصل على أي دعم".
وطالب الخليل بإسم كتلة "التنمية والتحرير" وزير الزراعة ب "المضي قدما في استراتيجية شاملة لقطاع الزراعة ووضع الخطط وانجاز المشاريع المرصودة للقطاع الزراعي وايلاء زراعة الزيتون وانتاج الزيت كل الاهتمام اللازم على قاعدة أن زراعة الزيتون هي أحد تعبيرات الصمود الوطني لاهلنا في القضاء".
بعد كلمة شكر للوزير مرتضى، قدم الخليل درعا تكريمية للوزير مرتضى عربون شكر وتقدير لجهوده في تحسين القطاع الزراعي في لبنان.
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