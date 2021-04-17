لبنان

وهبه بحث مع وزيرة الثقافة اليونانية في التعاون الثقافي

Lebanon 24
17-04-2021 | 20:43
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يواصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه زيارته العاصمة اليونانية أثينا، حيث التقى اليوم وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية لينا ميندوني، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين في أبعادها التاريخية والانسانية والحضارية.

وأعربت الوزيرة اليونانية عن "عميق تأثرها بما مر به لبنان من أزمات، خصوصا الانفجار الهائل الذي حصل في مرفأ بيروت، وما نتج منه من دمار كبير".

وأشارت الى الرسالة التي وجهتها الى نظيرها اللبناني، عارضة إرسال فريق خبراء للمساعدة في ترميم المتاحف والقطع الاثرية المتضررة جراء الانفجار.

وشكر وهبه لميندوني عاطفتها وما قدمته اليونان من مساعدات عاجلة، منوها بالعرض الذي قدمته، واتفق على "تعزيز التنسيق بين المعنيين بغية تحديد الحاجات وإرسال فريق الخبراء".

وتوافق الوزيران على "ضرورة الاسراع في إنجاز الاجراءات المتعلقة بمشروع اتفاقية التعاون الثقافي بين لبنان واليونان، كي يصار الى توقيعها خلال القمة الثلاثية الاولى بين رؤساء لبنان واليونان وقبرص، التي سوف تستضيفها قبرص قريبا".

وأكد الجانبان "أهمية تعزيز التعاون على مستوى المتاحف والجمعيات المتخصصة بالاثار في لبنان واليونان، لتبادل الخبرات والمعارض وتحضير معرض ثلاثي مشترك بين لبنان واليونان وقبرص".

واتصل الوزير وهبه بوزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى من اليونان، وأطلعه على أجواء اللقاء، وما تم التباحث في شأنه.


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