إلى اللبنانيين.. إجراءات لـ"قوى الأمن" ودعوة لعدم "التساهل" بشأن ملف بارز

قالت مصادر نيابية متابعة لملف "كورونا" لـ"لبنان24" إن "المؤشرات الايجابية المرتبطة باصابات كورونا في لبنان، يجب أن يقابلها المزيد من الالتزام كي لا نتراجع"، مؤكدة على "ضرورة عدم التساهل أبداً في الاجراءات الوقائية من قبل الناس".

ولفتت المصادر إلى إن "عملية التطعيم ضد الفيروس ستشهدُ تصاعداً تدريجياً خصوصاً مع وصول جرعات إضافية من اللقاحات إلى لبنان مؤخراً".

في غضون ذلك، تواصل "قوى الأمن الداخلي" مواكبة الاجراءات المرتبطة بحظر التجول بعد الساعة 9.30 مساءً وحتى الساعة الـ5 فجراً من كل يوم. ووفقاً للمصادر الأمنية، فإن الاجراءات لقمع المخالفات مستمرة، وهناك دعوة للمواطنين للابلاغ عن أي مخالفة قد تضر بالصالح العام.