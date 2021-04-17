تقرير يكشف.. اسرائيل تخصص طبيباً لتقييم صحة نصرالله!

كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، اليوم السبت، عن أن الجيش الإسرائيلي أول لطبيب اختصاصي مهمة وحيدة تتمثل بتقييم الوضع الصحي للقادة والزعماء والرؤساء والملوك العرب وحسب.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا" المعروف بقربه من الاستخبارات الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن وحدة الاستخبارات التكنولوجية التابعة للجيش الإسرائيلي ضمت طبيبا جديدا حصرت مهمته بدراسة الوضع الصحي لقادة الدول العربية وملوكها، بل وزوجاتهم، أيضا.
وأكد الموقع أن هذا الطبيب يفحص ويبحث ويدرس ويحلل الصور التي تنشر أو تذاع أو تبث لقادة وملوك ورؤساء الدول العربية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بهدف رصد أي تغيير في وضعهم الصحي، وأن البداية جاءت مع الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، حيث يرصد هذا الطبيب حالته الصحية من خلال خطاباته المتوالية.