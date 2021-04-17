لبنان

تقرير يكشف.. اسرائيل تخصص طبيباً لتقييم صحة نصرالله!

Lebanon 24
17-04-2021 | 22:25
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كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، اليوم السبت، عن أن الجيش الإسرائيلي أول لطبيب اختصاصي مهمة وحيدة تتمثل بتقييم الوضع الصحي للقادة والزعماء والرؤساء والملوك العرب وحسب.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا" المعروف بقربه من الاستخبارات الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن وحدة الاستخبارات التكنولوجية التابعة للجيش الإسرائيلي ضمت طبيبا جديدا حصرت مهمته بدراسة الوضع الصحي لقادة الدول العربية وملوكها، بل وزوجاتهم، أيضا. 

وأكد الموقع أن هذا الطبيب يفحص ويبحث ويدرس ويحلل الصور التي تنشر أو تذاع أو تبث لقادة وملوك ورؤساء الدول العربية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بهدف رصد أي تغيير في وضعهم الصحي، وأن البداية جاءت مع الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، حيث يرصد هذا الطبيب حالته الصحية من خلال خطاباته المتوالية.


وأشار الموقع العبري إلى أن هذا الطبيب لم يكتف ببداية تتبع صحة حسن نصر الله، ولكنه يراقب عن كثب، الوضع الصحي للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، مؤكدا أنه دخل إلى المستشفى عدة مرات خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس "خصومه وأعداءه، بشكل جيد، ومكثف، ويبحث ما إذا كانوا بصحة جيدة أم لا، ويأكلون أم لا، ويناقشون "لغة الحوار" لكل زعيم أو قائد أو ملك عربي، وما إذا كان وجهه شاحبا أو يتعرق أو أصبح أعرجا، أي أن إسرائيل تفحص الوضع الصحي الشامل والكامل للقادة والزعماء العرب والمسلمين.

المصدر: سبوتينك

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