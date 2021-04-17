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لبنان
الساحلي: لتبتعد كل الاطراف السياسية عن ثوب القضاء
Lebanon 24
17-04-2021
|
22:40
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غرد النائب السابق نوار الساحلي عبر "تويتر" قائلاً: "لا يحتمل البلد اي زعزعة في القضاء، لتبتعد كل الاطراف السياسية عن ثوب هذه المؤسسة، لعدم المس بهيبتها وتشويهها، يكفي ما يعانيه لبنان وشعبه من فساد وقهر وبطالة واذلال، ولتدعم السياسة فقط حياد العدل واستمرار كل مرافقه. فالقضاء العادل هو خشبة الخلاص لمكافحة الفساد".
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