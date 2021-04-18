انتشار كثيف للجيش في ببنين

تشهد منطقة ببنين - عكار اطلاق رصاص كثيف في هذه الاثناء تزامناً مع وصول جثمان علي الرفاعي الذي توفي جراء تعرضه لاطلاق النار منذ قليل في الريحانية - عكار .



وكان قد اقدم احد الشبان منذ ساعات على اطلاق النار على سيارة بداخلها شخصين هما علي الرفاعي و سمير صوفان بعد ثأر قديم ما ادى لوفاتهما.