لبنان

انتشار كثيف للجيش في ببنين

Lebanon 24
18-04-2021 | 00:20
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تشهد منطقة ببنين - عكار اطلاق رصاص كثيف في هذه الاثناء تزامناً مع وصول جثمان علي الرفاعي الذي توفي جراء تعرضه لاطلاق النار منذ قليل في الريحانية - عكار .

وكان قد اقدم احد الشبان منذ ساعات على اطلاق النار على سيارة بداخلها شخصين هما علي الرفاعي و سمير صوفان بعد ثأر قديم ما ادى لوفاتهما.
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