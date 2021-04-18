لبنان

لبنان في العراء و... السيناريو الأسوأ يقترب

Lebanon 24
18-04-2021 | 00:43
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كتبت "الراي" الكويتية: "يكتمل الأسبوعُ الطالعُ حزامِ الضغطِ الخارجي على جبهة أزمة تأليف الحكومة في لبنان، الذي تراوح حلقاتُه بين الحزم والمرونة ومحاولاتٍ لتكييف الشروط الأصلية» للحلّ الذي لا مفرّ منه لفتْح ممرّ الدعم الدولي لبيروت مع التوازنات الداخلية التي لا يمكن الفكاك منها كما مع موازين القوى الإقليمية التي تقف على أرضٍ متحرّكةٍ على إيقاع مفاوضاتِ النووي الإيراني وربما... مقايضاته.
فبعد الأسبوع الأميركي - الروسي الذي كرّس اهتمامَ البلدين بلبنان من خلْف الاستقطابِ البارد المستعاد بينهما أو من صلبه والذي طبعتْه زيارةُ ديفيد هيل لبيروت ومحطة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في موسكو، تتّجه الأنظارُ إلى بروكسيل حيث يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً وعلى جدول أعمالهم نقاشٌ في الأزمة الحكومية وألف باء الخطوات الزاجرة الممكنة حيالها.
المصدر: وسام أبو حرفوش وليندا عازار - الراي الكويتية
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