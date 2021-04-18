إطلاق نار على محل في الميناء

أقدم احد الاشخاص على اطلاق النار باتجاه احد المحلات التجارية في منطقة الميناء وذلك رداً على اطلاق نار وقع عند وقت الافطار.



في حين لم يسجل اي اصابات، طوقت عناصر الجيش المكان وتعمل على ملاحقة مطلقي النار.