روسيا تكثّف اتصالاتها لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء

اعتبرت مصادر سياسيّة استقبال موسكو للرئيس المكلف سعد الحريري في هذا الوقت بالذات، رسالة أخرى فحواها أن رئيس الوزراء المكلّف هو الشخصية السياسية الوحيدة التي تمتلك القدرة على إجراء اتصالات مع جهات خارجية فاعلة عربيا وإقليميا ودوليا.وترى هذه المصادر عبر "العرب" أنّ "الجولات التي يقوم بها رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، والتي شملت إلى الآن دولا عربية وتركيا وفرنسا وروسيا، تستهدف تأكيد أن لبنان ليس معزولا كلّيا وأن الحريري نفسه لا يزال يمتلك رصيدا عربيا وأوروبيا".