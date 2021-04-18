لبنان

البزري: جرعة "فايزر" الثانية بعد 6 أسابيع

Lebanon 24
18-04-2021 | 06:28
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في جديد خطة التلقيح الوطنية ضد وباء «كورونا»، قال الدكتور عبدالرحمن البزري لـ "الديار" أن اللجنة الوطنية للتلقيح اتخذت قرارا داخليا بموافقة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بتأجيل الجرعة الثانية من لقاح «فايزر»بما أن الجرعة الأولى تؤمن حماية للمتلقي تصل الى 80%، وذلك بهدف تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين.

كما أشار البزري الى اتخاذ قرار ثانٍ بتلقيح من اصيب بوباء «كورونا» بعد ثلاثة أشهر، خاصة بعد صدور دراسات تؤكد على فعالية أقوى للقاح على المتلقي في هذه الحالة كما أن جرعة واحدة من أي لقاح قد تكون كافية لمن أصيبوا سابقاً بالوباء.

أما عن لقاح «أسترازينيكا»، أكد البزري استمرار استعماله لمن يفوق عمره الـ 50 عاماً، مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية استبداله بلقاح «فايزر» لمن يعانون من أمراض مزمنة.

المصدر: الديار
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