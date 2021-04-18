لبنان

غادة عون امام هذين الخيارين الاسبوع المقبل

Lebanon 24
18-04-2021 | 06:33
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ان التوجه الأسبوع المقبل لدى السلطات القضائية هو تخيير القاضية غادة عون بين الاستقالة أو الفصل، الا اذا عادت والتزمت بالقانون والقرار الصادر عن النائب العام عويدات.
المصدر: الديار
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غادة عون

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