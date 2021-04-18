مسرة: لاحالة القاضية عون على التأديب

استغرب الخبير القانوني والدستوري انطوان مسرّة عبر "الأنباء" الالكترونية "ذهاب قاض وبصحبته أنصاره بطريقة ميليشياوية للتحقيق في أمر معين"، واصفاً ما جرى "بأبعد ما يكون عن سلوك القاضي بغض النظر عما اذا كان الحق معه ام عليه"، مبديًا أسفه "لوجود فئة من اللبنانيين تغطي هكذا أمور لم نشهد مثيلا لها في ايام النازية". 6:43:35 AMورأى مسرة أنه "من الخطأ التلاعب بالناس واستغلالهم وإيهامهم بالدفاع عن حقوق المسيحيين، لأن هذه الحقوق كفلها الدستور وليست بحاجة لمن يدافع عنها، فهذه الظاهرة خطيرة لا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الأشكال"، مطالبا "بإحالة القاضية عون على التأديب"، داعيا الجسم القضائي الى "الانتفاض بوجه من يحاول تسييس القضاء"، وطالب وزيرة العدل "إذا كانت جدية" بأن عليها ان "تطلب من رئيس الجمهورية بتوقيع التشكيلات القضائية"، متسائلا عن سبب عدم تحرك التفتيش القضائي بعد.اضاف" الأمور بدأت تنفضح"، وإن "شعارات النزاهة والشفافية سقطت حتى ولو أن هناك بعض المخدوعين".