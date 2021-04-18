حسان دياب ينتقم

ينقل زوار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عنه استياءه الشديد ممن "تخلوا عنه وتركوه في منتصف الطريق".

وينقل الزوار عن دياب رفضه تحميله وزر وتداعيات الفشل في تشكيل الحكومة الجديدة وانه لن يدعو الحكومة المستقيلة الى الانعقاد ولن يدفع ثمن سياسات خاطئة متراكمة ولن يتحمل منفردا مسؤولية رفع الدعم وتداعياته في الشارع.

وعما اذا كان خيار الاعتكاف واردا لديه، يشير زوار دياب الى أن "الخيارات مفتوحة".

ويعتبر زوار دياب أن مقاربته للامور باتت تجمع بين القنوط واللامبالاة والعتب الشديد على من تركوه وخذلوه منذ تكليفه حتى دفعه للاستقالة، ولذلك فهو "يسدد الحساب معهم اليوم بما يشبه الانتقام"، وفق انطباع الزوار.