هل بدأ التحضير للانتخابات النيابية؟

بدأ حزب سياسي بارز الاعداد الجدي للانتخابات النيابية المقبلة، عبر اجتماعات دورية للماكينات الانتخابية المركزية التابعة له.وقالت مصادر مطلعة " ان هذا الحزب كلف شركات احصاءات من اجل معرفة وضعيته الشعبية، كما بدأ اتصالات واسعة مع ناشطين قدامى من اجل بدء حملة اعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي".