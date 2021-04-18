23
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
30
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
28
o
بشري
23
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هل بدأ التحضير للانتخابات النيابية؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-04-2021
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ حزب سياسي بارز الاعداد الجدي للانتخابات النيابية المقبلة، عبر اجتماعات دورية للماكينات الانتخابية المركزية التابعة له.
وقالت مصادر مطلعة " ان هذا الحزب كلف شركات احصاءات من اجل معرفة وضعيته الشعبية، كما بدأ اتصالات واسعة مع ناشطين قدامى من اجل بدء حملة اعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي".
لبنان
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
توتر في الطريق الجديدة.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
توتر في الطريق الجديدة.. ماذا حصل؟
22:53 | 2021-04-17
17/04/2021 10:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إجراءات لـ"قوى الأمن" ودعوة لعدم "التساهل" بشأن ملف بارز
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إجراءات لـ"قوى الأمن" ودعوة لعدم "التساهل" بشأن ملف بارز
21:12 | 2021-04-17
17/04/2021 09:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف.. اسرائيل تخصص طبيباً لتقييم صحة نصرالله!
Lebanon 24
تقرير يكشف.. اسرائيل تخصص طبيباً لتقييم صحة نصرالله!
22:25 | 2021-04-17
17/04/2021 10:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الوضع يتأزم في وادي الجاموس.. قتلى وجرحى بسبب "أفضلية مرور"!
Lebanon 24
الوضع يتأزم في وادي الجاموس.. قتلى وجرحى بسبب "أفضلية مرور"!
19:49 | 2021-04-17
17/04/2021 07:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
القاضية عون تصيب العهد في الصميم وتفتح الباب أمام التمرد الشامل
Lebanon 24
القاضية عون تصيب العهد في الصميم وتفتح الباب أمام التمرد الشامل
10:00 | 2021-04-17
17/04/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
09:00 | 2021-04-18
مَن لا يعملْ لا يخطىء يا فخامة الرئيس
08:59 | 2021-04-18
باسيل: إلى من يلجأ الناس ليستعيدوا مدّخراتهم؟ الى القضاء الدولي؟ سنتكلّم قريباً
08:45 | 2021-04-18
تراجع تكتيكي عن الانتخابات المبكرة!
08:15 | 2021-04-18
حسان دياب ينتقم
08:00 | 2021-04-18
لا خبراء ولا من يحزنون لهذه الاسباب
06:43 | 2021-04-18
قاطيشا: هيدا هوي عون ليش مستغربين!
فيديو
شام الذهبي تكشف تفاصيل خطوبتها الجديدة وقصة زواج والدتها للمرة الثالثة (فيديو)
Lebanon 24
شام الذهبي تكشف تفاصيل خطوبتها الجديدة وقصة زواج والدتها للمرة الثالثة (فيديو)
18:00 | 2021-04-17
18/04/2021 09:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة تهدد سواحل العالم... المحيط يبتلع جزر المالديف! (صور وفيديو)
Lebanon 24
كارثة تهدد سواحل العالم... المحيط يبتلع جزر المالديف! (صور وفيديو)
12:00 | 2021-04-17
18/04/2021 09:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"مرسيديس" تغير "وجه" سيارتها الكهربائية وتزيل نجمتها الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
"مرسيديس" تغير "وجه" سيارتها الكهربائية وتزيل نجمتها الشهيرة (فيديو)
12:00 | 2021-04-17
18/04/2021 09:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact