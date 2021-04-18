استقالة رئيس بلدية السكسكية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن استقالة رئيس مجلس بلدية السكسكية - قضاء صيدا علي احمد عباس، بناء على طلبه.وأصدر أمين سر محافظة لبنان الجنوبي نقولا ابو ضاهر بالتفويض عن محافظ لبنان الجنوبي، القرار الرقم 25 قبل فيه الاستقالة.