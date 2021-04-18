لبنان

الحرارة تصل الى 34 درجة.. موجة حرّ آتية وهذا موعد ذروتها

Lebanon 24
18-04-2021 | 12:07
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، بحيث تتجاوز معدلاتها القصوى بحدود 10 درجات على الساحل وبخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، مع ازدياد نسبة الغبار في الأجواء مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: كتل هوائية حارة وجافة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مصدرها شمال شرق أفريقيا، تكون محملة بغبار ومترافقة برياح خماسينية تبلغ ذروتها نهار الاثنين على لبنان، بحيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها القصوى لشهر نيسان بحدود العشر درجات.

 
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتجاوز معدلاتها القصوى بحدود ال 9 درجات على الساحل، تنشط الرياح أحيانا مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتكون المناطق الجنوبية الداخلية الأكثر تأثرا.

الإثنين: غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، بحيث تتجاوز معدلاتها القصوى بحدود ال10 درجات على الساحل خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع ازدياد نسبة الغبار في الأجواء مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة.

الثلاثاء: غائم جزئيا وانخفاض ملموس في درجات الحرارة ورياح ناشطة مترافقة مع ازدياد في نسبة الرطوبة واحتمال لتساقط بعض الرذاذ المحلي وبدء انحسار الغبار من الاجواء اللبنانية.

الأربعاء: غائم جزئيا وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 34 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 13 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و60%.

- حال البحر: منخفض الموج الى مائج احيانا. حرارة سطح الماء: 20°م.

- الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,05 ساعة غروب الشمس: 19,11


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