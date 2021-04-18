في الضنية.. جولة على "القشطة"

جال رئيس قسم الصحة في اتحاد بلديات الضنية محمد سلمى يرافقه متطوعو جهاز الرقابة الصحية، على معامل القشطة في الضنية، بمواكبة أمنية من عناصر شرطة الاتحاد، في إطار تعزيز سلامة الغذاء في الضنية.



ووجهت ملاحظات عدة للمعامل.