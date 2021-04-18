لبنان

في الضنية.. جولة على "القشطة"

Lebanon 24
18-04-2021 | 12:31
A-
A+
Doc-P-814113-637543464674818363.jpg
Doc-P-814113-637543464674818363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال رئيس قسم الصحة في اتحاد بلديات الضنية محمد سلمى يرافقه متطوعو جهاز الرقابة الصحية، على معامل القشطة في الضنية، بمواكبة أمنية من عناصر شرطة الاتحاد، في إطار تعزيز سلامة الغذاء في الضنية.

ووجهت ملاحظات عدة للمعامل.
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: قدرنا أن نعود إلى النهضة والازدهار ولا نستطيع قبول ممارسة الجماعة السياسية ولا نستطيع قبول خيارهم سلوك درب الانهيار كما إقفالهم كل باب يأتي منه الخير للشعب وللبنان أكان من الدول المانحة أو من صندوق النقد الدولي أو من الدول العربية ا
lebanon 24
18/04/2021 18:21:15 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: اننا وبانتظار عودة مؤسسات الدولة المركزية ندعو اتحاد البلديات والجمعيات والاحزاب إلى توحيد الجهود لتأمين إنعاش اقتصادي لتأمين مقتضيات الحياة يساعد اللبنانيين على عدم سقوط بلدهم
lebanon 24
18/04/2021 18:21:15 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي في عظة الاحد: شعب لبنان يتعرض لحرب اقتصادية مفتوحة تستدعي الانتصار بالصمود والبقاء بلبنان
lebanon 24
18/04/2021 18:21:15 Lebanon 24 Lebanon 24
انفراجة لبنان آتية بعد انتظار.. الدولار سينخفض في هذا التاريخ
lebanon 24
18/04/2021 18:21:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الضنية

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:05 | 2021-04-18
17:57 | 2021-04-18
17:20 | 2021-04-18
17:00 | 2021-04-18
16:50 | 2021-04-18
16:36 | 2021-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website