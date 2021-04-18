ملاحم بعلبك تتسلم اللحم المدعوم.. هذا سعر "الكيلو"

عقد اجتماع في مديرية العمل البلدي في بعلبك، للبحث في مسألة توفير اللحم المدعوم لأهالي المدينة، حضره رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق والموزع ديب نخلة ومدير العمل البلدي لـ"حزب الله" في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، واتفق على تسليم نخلة أصحاب الملاحم البقر المدعوم في مسلخ بلدية بعلبك مباشرة، وبيع الكيلو للمستهلك بسعر حده الأقصى 45 ألف ليرة، على أن يبدأ التسليم الخميس المقبل في 22 نيسان الحالي، وستعمل البلدية على مراقبة التزام الملاحم السعر المتفق عليه.

وأكد المجتمعون في بيان إثر الاجتماع، أن "بلدية بعلبك كما كل المرجعيات في المدينة، حريصة على أهلها وتبذل قصارى جهودها من أجل خدمتهم، ولن تتقاعس عن هذا الواجب، ومن هذا المنطلق تأمل مراجعة البلدية والجهات الرقابية المعنية في حال وجود مخالفة من أصحاب الملاحم، الذين نثق بأنهم يحرصون كما نحن على أهلهم في مدينة بعلبك، في ظل هذه الظروف الصعبة".